Hronika
AUTOBUS PUN PUTNIKA SLETEO SA PUTA U UBU, VIŠE OSOBA POVREĐENO Teška saobraćajka, vozač izgubio kontrolu nad vozilom
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Čučuge u opštini Ub kada je vozač autobusa sleteo sa puta nakon gubitka kontrole. Kako se saznaje, više osoba je povređeno.
Prema prvim informacijama, tri putnika i vozač su prevezeni u bolnicu sa lakim telesnim povredama.
Nije poznato da li je još ljudi bilo u autobusu.
Policija je na licu mesta i uviđaj je u toku.
