Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Čučuge u opštini Ub kada je vozač autobusa sleteo sa puta nakon gubitka kontrole. Kako se saznaje, više osoba je povređeno.

Prema prvim informacijama, tri putnika i vozač su prevezeni u bolnicu sa lakim telesnim povredama.

Nije poznato da li je još ljudi bilo u autobusu.