Desetak dečaka nalazilo se u autobusu koji je sleteo s puta u selu Čučuge u opštini Ub.

Kako se saznaje, trebalo je da odu na trening do sportskog centra u Ubu.

U Urgentni centar bolnice u Valjevu prevezena su tri dečaka, starosti 8, 14 i 16 godina.

Njihova dijagnostika je u toku, a po prvima nalazima u pitanju su lake telesne povrede, mahom ogrebotine i posekotine od razbijenog stakla na autobusu, tako da najverovatnije neće biti potrebe za njihovom hospitalizacijom.

Nakon policijskog uviđaja trebalo bi da budu poznati uzroci sletanja autobusa sa puta.

Podsetimo, autobus na lokalnom putu Čučuge-Ub, sleteo je sa kolovoza na livadu, nakon što je vozač izgubio kontrolu.

Kurir/Blic

