Desetak dečaka nalazilo se u autobusu koji je sleteo s puta u selu Čučuge u opštini Ub.

Kako se saznaje, trebalo je da odu na trening do sportskog centra u Ubu.

U Urgentni centar bolnice u Valjevu prevezena su tri dečaka, starosti 8, 14 i 16 godina.

Njihova dijagnostika je u toku, a po prvima nalazima u pitanju su lake telesne povrede, mahom ogrebotine i posekotine od razbijenog stakla na autobusu, tako da najverovatnije neće biti potrebe za njihovom hospitalizacijom.

Nakon policijskog uviđaja trebalo bi da budu poznati uzroci sletanja autobusa sa puta.