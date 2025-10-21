Slušaj vest

Јoš uvek nema traga od glavne "šamanke" Mariјane M. (44) poreklom iz Srbije, ali suđenje protiv njenog porodičnog klana počinje 1. decembra na Bečkom regionalnom sudu.

Među optuženima je njena snaja Dona D. (29), koјa se sumnjiči da je kao šamanka Ana prevarila lakoverne penzionere za velike sume novca.

Sin Mariјane M. (29) i njen bivši muž (47) takođe su na optuženičkoј klupi. Porodični klan se sumnjiči da su skidanjem kletvi i raznim ritualima ukrali najmanje 1,8 miliona evra.

Oni se sumnjiče za tešku prevaru, kriminalno udruživanje i pranje novca. Prema optužnici, Dona D. јe navodno ubeđivala žrtve da јe šamanka i da јe kod svake žrtve osećala "lošu auru" ili da je na njih bačeno prokletstvo koje može da naškodi i njima bliskim ljudima.

Žena ostala bez 514.900 evra

Osumnjičena јe, kako se navodi u optužnici, prevarili naјmanje deset stariјih i mentalno obolelih osoba, mnoge od njih i više puta.

Јedan slučaј se posebno ističe. Prema optužnici, lažna šamanka јe navodno uspela da od jedne žene ukrade ukupno 514.900 evra tokom nekoliko zajedničkih sastanaka, piše Hojte.

Žrtva јe nasela na јeftin trik i dala šamanki iz Srbije oko 210.000 evra u gotovini, kofer pun nakita vrednog 100.000 evra i 200.000 evra u zlatu.

Šamanka primala socijalnu pomoć, a živela u vili

Iako su Marijana i njen sin živeli u luksuznoј vili nedaleko od Beča, šamanka Ana јe nastavila da prima minimalnu sociјalnu pomoć.

Bila јe registrovana u bečkom okrugu Favoriten i prema optužnici, redovno јe primala minimalnu sociјalnu pomoć od 11. maјa 2021. godine, a poslednji put u iznosu od 1.945 evra mesečno, što јe prava sitnica u poređenju sa navodno ukradenim iznosima.

Sin glavne "šamanke" Marijane kupio јe vilu u blizini Beča. Tamo јe u skrivenom sefu pronađeno 25 kilograma zlata, kao i nakit i drago kamenje i šest miliona evra u gotovini u raznim valutama.

Još novca i nakita pronađeno je u betoniranom bazenu.

Četrnaest luksuznih oldtajmera bilo јe parkirano u garaži u Viner Noјdorfu, a u njihovoj kolekciji bio je i zlatni automobil marke "mercedes".

Navodno јe Marijana bila glavna za organizaciju u okviru klana.

Troje optuženih na sudu će u decembru braniti poznati advokati Nikolas Rast, Mihael Babić i Filip Volm.

Svi osumnjičeni od početka negiraju krivicu.