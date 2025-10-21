Slušaj vest

Komunalni policajac zadobio je teške telesne povrede u nedelju kad ga je pijani gost napao u poznatom restoranu na Autokomandi u Beogradu, nezvanično se saznaje.

Policija sumnjiči B.K. (40) da je pijan pravio haos u restoranu na Autokomandi i da je po dolasku patrole komunalne policije najpre verbalno, a zatim i fizički napao komunalnog policajca. Kako se nezvanično saznaje, B.K. je najpre gurao rukama policajca, a zatim mu pesnicom naneo teške telesne povrede.

Komunalni policajac je prebačen u Urgentni centar dok je policija uhapsila B.P. kome je pisala prijavu za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Kurir.rs/Telegraf

