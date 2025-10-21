Desetar Stojanović je rođen 24. jula 2004. godine u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije , kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. avgusta 2024. godine.

Na lice mesta su izašli organi vojne policije, a o događaju je u skladu sa zakonom obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu. Uviđaj je u toku. Načelnik Generalštaba je formirao komisiju koja ima zadatak da utvrdi sve okolnosti nastanka ovog vanrednog događaja.