Majka bebe čije telo je pronađeno u Novom Sadu na lečenju je u Kliničkom centru Vojvodine pod prismotrom policije. Prema preliminarnim rezultatima forenzike beba je živa rođena. Advokat Bojan Ječmenica govorio je iz stučnog ugla o kakvom krivičnom delu je reč.

- Prema članu 116 krivičnog zakonika Republike Srbije predviđeno je krivično delo ubistvo deteta pri porođaju, zakonska definicija tog dela glasi da ukoliko majka svoje dete liši života pri porođaju ili neposredno nakon porođaja, dok kod nje traje poremećaj nastao upravo zbog samog porođaja, kazniće se kaznom zatvora od 6 meseci do 5 godina. Ono što je neophodno znati jeste da zakonodavac krivično delo ubistvo deteta pri porođaju predviđa kao jedan od privilegovanih oblika ubistva zbog karakteristika koje takvo krivično delo samo sa sobom nosi. Jedini isključivi izvršilac ovog krivičnog dela može biti majka. Krivično delo može biti izvršeno u veoma kratkom vremenskom periodu i to u toku samog porođaja i neposredno nakon porođaja. Kod učinioca ovog krivičnog dela, odnosno kod majke mora postojati posebno psihofizičko stanje, odnosno poremećaj koji je upravo izazvan samim porođajem - objašnjava Ječmenica.

Psihičkim veštačenjem se utvrđuje da li je majka bila svesna svojih postupaka ili je bila neuračunljiva.

Šta utiče na osobu da počini čedomorstvo? Slučaj majke iz Novog Sada pokrenuo pitanja - ovo su faktori na koje je važno obratiti pažnju još tokom trudnoće! Izvor: Kurir televizija

- Sama depresija može da počne već i u toku trudnoće da se razvija, naravno imamo i depresiju koja se razvija posle porođaja, odnosno postporođajna depresija, pri tom mogu da postoje i drugi uzroci kao što su na primer, da li je i u porodici bilo ranije da je neko imao da problema sa mentalnim zdravljem - rekla je Dragan Ivanović, psiholog.

Prema rečima psihologa čedomorstva su izuzetno retka u praksi, a koji su uzroci u ovom slučaju utvrdiće veštačenje psihijatra.



