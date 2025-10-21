Slušaj vest

Nekadašnje agentu državne bezbednosti Crne Gore Petru Lazoviću sudi se za pripadnost kriminalnoj organizaciji, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja. Prema navodima SDT-a sumnja se da je on radio za kavački klan, odnosno za šefa klana Radoja Zvicera, ali je on negirao ove optužbe.

Svojevremeno je Petar Lazović nudio jemstvo od 9,3 miliona evra, što bi bilo najveće u istoriji crnogorskog pravosuđa, ali nije pušten na slobodu. Sada je već 40 meseci iza rešetaka.

Danas je u sudnici šokirao sve kada je njegov advokat Nikola Martinović predložio da mu se ukine pritvor, jer je Lazović rekao da ne želi da izađe na slobodu.

laz.jpg
Petar Lazović Foto: printscreen beraneonline.me

Petar Lazović se izvinio braniocu i kazao mu da povuče predlog o ukidanju pritvora.

"Ne zato što mi je tamo dobro, ili što mi je tamo mesto. Mesto mi je pored porodice. Neću da izađem iz pritvora dok je tamo moj otac", kazao je Petar Lazović.

Nakon ovog obraćanja sudu, advokat je povukao predlog o ukidanju pritvora.

screenshot-20240414-084013.jpg
Zoran Lazović Foto: Youtube Printscreen

Njegov otac Zoran Lazović, bivši visoki policijski funkcioner, optužen je za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja, nedozvoljeno držanje oružja i pranje novca.

Ne propustiteHronika"PITA TATA OLI MU UBACIT 5 KOM" Narko policajac traži od kavčana kokain za svog oca: "Cena droge pada, malo ti fali da budeš milioner, to ćeš posle Australije"
zoran Lazovic.jpg
Hronika"TATA JE LJUT ŠTO SU BRANA UHAPSILI" Okrivena Skaj prepiska vođe kavačkog klana i njegovih policajaca posle privođenja Mićunovića
Brano Mićunović.jpg
Hronika"SLUŽBA PROĐE, KLAN JE VEČAN!" Lazović se kleo Zviceru da nije istina da njegovi policijaci maltretiraju kavčane: "Skinuo si fantomku kad je progutao iglu"
3130053-laz-ls23.jpg
Hronika"NISAM NIKOG OTEO I MUČIO! DA SAM BIO HOBOTNICA NE ZNAM KAKO BI SVE POSTIGAO!" Zvicerov prljavi policajac seo na optuženičku klupu zbog zlostavljanja ŠKALJARCA
3130053-laz-ls23.jpg