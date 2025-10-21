Slušaj vest

Nekadašnje agentu državne bezbednosti Crne Gore Petru Lazoviću sudi se za pripadnost kriminalnoj organizaciji, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja. Prema navodima SDT-a sumnja se da je on radio za kavački klan, odnosno za šefa klana Radoja Zvicera, ali je on negirao ove optužbe.

Svojevremeno je Petar Lazović nudio jemstvo od 9,3 miliona evra, što bi bilo najveće u istoriji crnogorskog pravosuđa, ali nije pušten na slobodu. Sada je već 40 meseci iza rešetaka.

Danas je u sudnici šokirao sve kada je njegov advokat Nikola Martinović predložio da mu se ukine pritvor, jer je Lazović rekao da ne želi da izađe na slobodu.

Petar Lazović se izvinio braniocu i kazao mu da povuče predlog o ukidanju pritvora.

"Ne zato što mi je tamo dobro, ili što mi je tamo mesto. Mesto mi je pored porodice. Neću da izađem iz pritvora dok je tamo moj otac", kazao je Petar Lazović.

Nakon ovog obraćanja sudu, advokat je povukao predlog o ukidanju pritvora.

