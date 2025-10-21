Slušaj vest

Porodici Srđana Maksića u Osojanu kod Istoka, nepoznate osobe su juče ukrale automobil parkiran u dvorištu kuće i alat iz pomoćne prostorije i magacina, potvrdila je RTS-u Dejana Maksić.

Dejana Maksić je navela da su na spavanje otišli nešto posle ponoći, a da su nestanak automobila primetili ujutru.

- Oko jedan smo legli, tako je nešto bilo. Ujutru kada je suprug trebalo da me odveze na posao, auta nije bilo u dvorištu. Sin koji je postavio kameru u dvorištu je vratio snimak. Vidi se sve kako su do auta došla tri maskirana lica, došli do auta, izgurali ga, da li su ga posle upalili, ne znam šta su uradili. Došli su pod prozor gde su deca spavala - ispričala je Dejana.

Pogledajte snimak krađe:

Slučaj su prijavili policiji, koja radi na slučaju.

Dejana je opisala da upad nepoznatih ljudi za porodicu predstavlja stres.

- Deca su se uplašila, mali se razboleo. Ne smemo više uveče da izađemo, bezbednost je u pitanju. Sve drugo može da se nadoknadi - dodala je Dejana.

Pored automobila, nepoznate osobe su im ukrale i motornu testeru, kosilicu i obile magacin sa semenskom robom.