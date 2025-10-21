Slušaj vest

Večeras se kod mesta Neresice, na putu Kučevo-Majdanpek, dogodila saobraćajna nesreća.

Kako se saznaje, automobil je udario traktor.

- Udarac je bio silovit, ne znamo stanje učesnika, ali je tako jako udario da sam siguran da ima povređenih, a možda ne dao Bog i

nastradalih. Nadamo se da su svi dobro - kaže očevidac za Republiku.

Nije poznato stanje učesnika.

Policija je na terenu i reguliše saobraćaj.

Kurir/Republika

