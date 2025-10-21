Hronika
TEŽAK UDES KOD KUČEVA, AUTOMOBIL UDARIO U TRAKTOR Očevici tvrde: "Udarac je bio silovit, toliko jak da sigurno ima povređenih"
Večeras se kod mesta Neresice, na putu Kučevo-Majdanpek, dogodila saobraćajna nesreća.
Kako se saznaje, automobil je udario traktor.
- Udarac je bio silovit, ne znamo stanje učesnika, ali je tako jako udario da sam siguran da ima povređenih, a možda ne dao Bog i
nastradalih. Nadamo se da su svi dobro - kaže očevidac za Republiku.
Nije poznato stanje učesnika.
Policija je na terenu i reguliše saobraćaj.
Kurir/Republika
