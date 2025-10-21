Slušaj vest

Oglasilo se rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje povodom incidenta koji se dogodio u Upravi ZC, a u kome je muškarac uznemiravao zaposlene u Domu zdravlja i pretio zaposlenima, a potom pretio da će se politi benzionom i zapaliti, kako je potvrđeno Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Saopštenje prenosimo u celosti.

- Dana 20.10.2025. godine, oko 13 sati, došlo je do incidenta u Upravi Zdravstvenog centra Vranje, koji je izazvao jedan od zaposlenih neprimerenim ponašanjem. Rukovodstvo Zdravstvenog centra je reagovalo adekvatno, ali smo i bili prinuđeni da slučaj prijavimo nadležnim organima. Najvažnije je da pacijenti tokom ovog incidenta ni na koji način nisu bili ugroženi neprimerenim ponašanjem jednog zaposlenog - navodi se u saopštenju.

Uznemiravao zaposlene u Domu zdravlja i pretio

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju potvrdilo je Kuriru incident koji se u ponedeljak dogodio ispred uprave ZC Vranje.

Muškarac je prema navodima Tužilaštva vukao zavese i udarao stolice, a potom govorio da ostave njegovu ženu na miru da je ne maltretiraju da će se u suprotnom politi benzinom i zapaliti — da bi uputio reči pretnje "zapaliću sve". Tužilaštvo je naložilo da se obavi razgovor sa svim prisutnim licima i da se nakon toga obavi naknadna konsultacija radi preduzimanja ostalih radnji iz nadležnosti.

Tužilaštvo je naložilo da se obavi razgovor sa svim prisutnim licima i da se nakon toga obavi naknadna konsultacija radi preduzimanja ostalih radnji iz nadležnosti. Ovo su sve informacije kojima tužilaštvo trenutno raspolaže - stoji u saopštenju portparola OJT u Vranju Miodraga Stojanovića.

Policija je izašla na lice mesta o svemu obavestila nadležno tužilaštvo po čijem nalogu preduzima dalji rad na slučaju.