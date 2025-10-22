Slušaj vest

U Zdravstvenom centru Vranje došlo je do pravog haosa kada je razbesneli muškarac počeo da vuče zavese i udara stolice, a potom zaposlenima govorio da ostave njegovu ženu na miru da je ne maltretiraju da će se u suprotnom politi benzinom i zapaliti.

Više informacija o ovom incidentu otkrila je Tatjana Stamenković, novinarka Kurira:

Tatjana Stamenković Foto: Kurir Televizija

- Incident se dogodio u upravi Zdravstvenog centra u ponedeljak oko 13. Sve informacije koje su nam raspoložive potvrđene su u tužilaštvu, policiji i u Zdravstvenom centru, jer se oglasilo i rukovodstvo Zdravstvenog centra tokom dana. Osnovno javno tužilaštvo u Vranju najpre je potvrdilo Kuriru da se incident dogodio u ponedeljak. Muškarac je, prema navodima tužilaštva, vukao zavese i udarao stolice, a potom govorio da ostave njegovu ženu na miru, da je ne maltretiraju, da će se u suprotnom politi benzinom i zapaliti, a potom je uputio i reči pred njom: "Zapaliću sve.“ Tužilaštvo je naložilo da se obavi razgovor sa svim prisutnim licima i da se nakon toga obavi naknadna konsultacija o preduzimanju ostalih radnji iz nadležnosti tužilaštva - kaže Tatjana i dodaje:

- Slučaj je prijavljen policiji u ponedeljak, gde je muškarac uznemiravao zaposlene u Domu zdravlja. Policija je izašla na lice mesta, o svemu obavestila nadležno tužilaštvo, po čijim nalozima preduzima dalji rad na ovom slučaju. Oglasilo se tokom dana i rukovodstvo Zdravstvenog centra povodom incidenta i preciziralo da se incident dogodio oko 13 časova u ponedeljak zbog neprimerenog ponašanja zaposlenog.

Rukovodstvo zdravstvenog centra je reagovalo adekvatno, ali su bili i prinuđeni da slučaj prijave nadležnim organima. Najvažnije je, kako su naveli u saopštenju, da pacijenti tokom ovog incidenta ni na koji način nisu bili ugroženi.

- Ostaje jedino nepoznato šta je dovelo do neprimerenog ponašanja muškarca koji je na kraju i pretio - kaže Stamenković.

tatjnaa Izvor: Kurir televizija

