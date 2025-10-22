Slušaj vest

Velika akcija UKP-a hapšenja sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, koja je u toku, kako Kurir nezvanično saznaje, usmerena je na pripadnike takozvanog vračarskog klana i pripadnike kriminalnih grupa sa kojima sarađuju.

Akciju hapšenja, kako saznajemo, nadležno tužilaštvo sprovodi u saradnji sa Evrodžastom.

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela.

Podsetimo, delu takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Vušović je, podsetimo, uhapšen u Barselovi, potom izručen Austriji u kojoj je osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika škaljarskog klana.

