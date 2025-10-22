Slušaj vest

U velikoj akciji pripadnika UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beograd na suzbijanju droge, kako Kurir saznaje, sinoć je zaplenjena velika količina droge i uhapšena su dvojica osumnjičenih.

Kako saznajemo, lisice su stavljene Milanu M. u čijem stanu je pronađeno oko četiri kilograma marihuane, tri vagice za merenje droge kao i 50.000 dinara u automobilu kojim je upravljao.