JOŠ JEDNA VELIKA AKCIJA NA SUZBIJANJU DROGE U BEOGRADU: Uhapšena dva narko dilera, zaplenjen kokain i marihuana
U velikoj akciji pripadnika UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beograd na suzbijanju droge, kako Kurir saznaje, sinoć je zaplenjena velika količina droge i uhapšena su dvojica osumnjičenih.
Kako saznajemo, lisice su stavljene Milanu M. u čijem stanu je pronađeno oko četiri kilograma marihuane, tri vagice za merenje droge kao i 50.000 dinara u automobilu kojim je upravljao.
Takođe, u akciji je uhapšen i Nenad B., kod kog je pronađeno oko pola kiligrama kokain, dve vagice i 5.000 evra.
