U velikoj akciji pripadnika UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beograd na suzbijanju droge, kako Kurir saznaje, sinoć je zaplenjena velika količina droge i uhapšena su dvojica osumnjičenih.

Kako saznajemo, lisice su stavljene Milanu M. u čijem stanu je pronađeno oko četiri kilograma marihuane, tri vagice za merenje droge kao i 50.000 dinara u automobilu kojim je upravljao.

Takođe, u akciji je uhapšen i Nenad B., kod kog je pronađeno oko pola kiligrama kokain, dve vagice i 5.000 evra.

