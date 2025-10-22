Slušaj vest

Veliki požar u Veterniku, u Ulici Rajska, izbio je nešto posle ponoći.

Vatra je buknula u magacinu nameštaja i stolarije.

Na teren je odmah izašlo više vatrogasnih vozila, a prema dostupnim informacijama, povređenih nema.

Kako je objavljeno na Instagram stranici 192_rs, zahvaljujući prisebnosti građana, brzo su alarmirani ljudi koji su spavali u kućama u neposrednoj blizini magacina, te su svi na vreme evakuisani.