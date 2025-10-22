Slušaj vest

Tragedija u Novom Sadu, u kojoj se mlada majka sumnjiči za čedomorstvo, ponovo otvara bolno pitanje: koliko u trudnoći i neposredno posle porođaja zaista pratimo mentalno zdravlje žena i prepoznajemo rane znakove krize? Ne ulazeći u konkretan slučaj, važno je razlikovati tzv. "baby blues", postporođajnu depresiju i retku, ali opasnu postporođajnu psihozu.

Sve su to stanja koja zahtevaju brzu reakciju sistema, ali i porodice. Ko radi skrining, kome se javiti i kako izgleda put do pomoći? O tome je za Kurir televiziju govorio dr Vanja Milošević iz Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front“:

Vanja Milošević Foto: Kurir Televizija

- Mi se uglavnom bavimo posledicama a ne uzrocima. Moram da kažem da trudnoća sama po sebi, iako izaziva u ogromnom broju slučajeva jedan osećaj sreće i zadovoljstva zbog stanja u kome se nalazi trudnica. ipak izaziva i onaj drugi deo o kome često i ne razmišljamo, to je ta neizvesnost, ta nesigurnost, ponekad i strah, pre svega za dete ali i za to kako će se sve završiti sa porođajem i kako će i da li će uspeti da odgovori na taj novi zadatak koji se postavlja pred njom - kaže Milošević i dodaje:

- Plašim se da u tom odnosu pacijenta pre svega prema lekaru, najvažnije prema ginekologu, nekako zanemarimo tu prvu činjenicu da se bavimo psihičkim stanjem trudnice. Često se dešava da možda i zanemarimo taj psihički aspekt žene. Dešavalo mi se u praksi da primetim znakove blage uznemirenosti, nekad anksioznosti, nekad čak i depresije, i onda mi je vrlo važno bilo da u razgovoru vidim uzroke svega toga, jer tu je najčešći razlog izostanak podrške pre svega muškaraca, onih iz njene lične okoline.

Milošević dodaje da je pored partnera, veoma bitna podrška porodice i društva. U poslednjih godinu dana ovo je čak i treći slučaj koji nam se tako tragično završio.

MILOŠEVIĆ O MAJCI KOJA SE SUMNJIČI ZA ČEDOMORSTVO U NOVOM SADU: Znaci depresije se moraju prepoznati, ovo su mogući uzroci! Izvor: Kurir televizija

