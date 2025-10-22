Oko ponoći primljena je dojava da gori hala u ulici Kosova u mestu Veternik. Na intervenciju su upućene jake vatrogasne snage.
Požar lokalizovan i ugašen
SKORO 500 KVADRATA PRETVORILO SE U PRAH I PEPEO: Izgoreo deo fabrike, silni plastenici, sreća u nesreći da je barem kuća spasena (VIDEO)
Slušaj vest
Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da gori hala površine oko 500 m2 kao i da je požar u razbuktaloj fazi.
U požaru je izgorelo oko 250m2 hale za proizvodnju nameštaja jedne firme iz Veternika, kao i oko 200m2 plastenika.
Spasen je stambeni objekat površine oko 250m2 koji se nalazio u blizini hale.
Požar je lokalizovan i ugašen, zahvaljujući efikasnoj akciji vatrogasaca spasilaca. Nema povređenih.
Strašni prizori u Veterniku
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši