Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da gori hala površine oko 500 m2 kao i da je požar u razbuktaloj fazi.

U požaru je izgorelo oko 250m2 hale za proizvodnju nameštaja jedne firme iz Veternika, kao i oko 200m2 plastenika.

Spasen je stambeni objekat površine oko 250m2 koji se nalazio u blizini hale.

Požar je lokalizovan i ugašen, zahvaljujući efikasnoj akciji vatrogasaca spasilaca. Nema povređenih.

Strašni prizori u Veterniku

