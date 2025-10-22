Slušaj vest

Vladan A. (70) uhapšen je ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57).

Kako Kurir saznaje, sumnja se da je uhapšeni Vladan A. je pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine u i bacio šaku metaka u vatru.

Milan B. je navodno ranjen u butinu i nije životno ugrožen.

Kako saznajemo, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mesta.

