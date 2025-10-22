Slušaj vest

Posle pucnjave koja se dogodila ispred Skupštine Srbije u Beogradu, na lice mesta su izašli policija, vatrogasci i tužilac, i u toku je uviđaj.

Prostor ispred Skupštine je ograđen policijskom trakom, a u toku je dogašavanje požara koji je posle pucnjave izbio u jednom od šatora ispred Parlamenta.

Podsetimo, policija je uhapsila Vladan A. (70) zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57) u butinu.

- Sumnja se da je uhapšeni Vladan A. pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine i bacio šaku metaka u vatru - kaže naš izvor.

Ranjeni muškarac nije životno ugrožen, a na mestu pucnjave ima i tragova krvi.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mesta. Prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, osumnjičeni Vladan A. je pucao u plinsku bocu koja se nalazila kod jednog od šatora.

- Čuli smo da je nešto puklo, kao da je ispaljen hitac, ljudi su počeli da beže, a onda se pojavio dim - ispričao je za Kurir jedan očevidac koji se u trenutku incidenta nalazio u blizini.

- Posle nekoliko minuta stigla je policija, a vatrogasci su gasili nešto kod šatora - dodao je. Prema prvim informacijama, policiji je prvobitno prijavljen požar na Trgu Nikole Pašića oko 10 časova, međutim, kasnije se ispostavilo da je na istom mestu prethodno došlo do pucnjave. Policajci su osumnjičenog brzo savladali i uhapsili.

- Iznose krvave stvari iz šatora, sve je obezbeđeno, ne može se prići, blokirano je sve trenutno - rekao je jedan prolaznik.