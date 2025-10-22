Slušaj vest

U velikoj akciji hapšenja koju od jutros na teritoriji Srbije sprovode pripadnici Uprave kriminalnističke policije i SAJ, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom kako Kurir nezvanično saznaje, do sada je uhapšeno najmanje 10 osoba koje se dovode u vezu sa vračarskim klanom.

Prema nezvaničnim informacijama, tokom akcije hapšenja i pretresa više lokacija širom Srbije, zaplenjen je novac, skupoceni satovi i luksuzni automobili.

Naš izvor otkriva da se uhapšeni sumnjiče da su bili pripadnici organizovane kriminalne grupe koja se vezuje za najteža krivična dela.

Podsetimo, kako je Kurir objavio, uhapšeni se navodno dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom na čijem je čelu bio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. Podsetimo, ovoj kriminalnoj grupi već se sudi za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Vušović, za kojim je bila raspisana poternica, pre nekoliko meseci je uhapšen u Barseloni a potom je izručen Austriji. U Beču je u međuvremenu osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika "škaljarskog klana".

U ovoj akciji, kako navodi, učestvovao je i Evrodžast, a prema nezvaničnim informacijama, nekoliko osoba uhapšeno je i u inostranstvu.

Pretresi na više lokacija i dalje su u toku.

