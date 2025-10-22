Slušaj vest

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a u saradnji sa Evrodžastom i Evropolom, kao i pripadnicima SBPOK-a, Odeljenje za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, danas je u Beogradu uhapšeno sedam osoba, tri u Šapcu, dvojica u Španiji i još jedan u inostranstvu. Kako saznajemo, oni se sumnjiče za ubistvo Vladimira Popovića Popa i još jednu likvidaciju.

- B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć uhapšeni su uBeogradu, u Šapcu tri lica: Đ.T, S.M. i D.G, kao i tri lica u inostranstvu: M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Kraljevini Španiji - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Pripadnici organizovane kriminalne grupe, takozvani "vračarci", kako se dodaje, i organizovane kriminalne grupe koja tesno sarađuje sa njima, lišeni su slobode zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Postoji osnovana sumnja da su pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv. "vračarci", čiji se organizatori Nikola Vušović nalazi u zatvoru u Nemačkoj i Uroš Piperski u zatvoru u Portugaliji, i protiv kojih se vodi krivični postupak pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za krivična dela organizovanog kriminala – izvršili 01.12.2018. godine krivično delo teško ubistvo na štetu V.P., kao i tokom 2020. godine tri pokušaja teškog ubistva oštećenog N.A, te u tri slučaja tokom 2020. i 2021. godine krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok su pripadnici povezane organizovane kriminalne grupe 18.06.2020. godine izvršili krivično delo teško ubistvo na štetu K.V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 12.07.2020. godine - dodaje se u saopštenju tužilaštva.