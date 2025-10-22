Slušaj vest

Vladimir Popović (43), zvani Vlada Pop, zbog čije su likvidacije danas uhapšeni saradnici vračarskog klan, podsetimo, ubijen je 1. decembra 2018. u jednom beogradskom kafiću dok je sedeo za stolom. Egzekutor je, podsetimo, oko 22 sata ušao u lokal u Ulici vojvode Šupljikca na Crvenom krstu, prišao stolu i izrešetao žrtvu.

- Kobnog dana Popović je sedeo u kafiću, kada je na vrata sasvim mirno ušetao maskirani napadač, dok ga je saučesnik čekao ispred. U ruci mu je bila crvena kesa, a kada se približio Popovom stolu iz kese je izvadio "hekler" i počeo da puca - podseća izvor Kurira.

Nakon pucnjave, kako je Kurir pisao, napadač je užurbano izašao iz kafića dok je teško povređeni Popović sav krvav i ošamućen ustao i uputio se ka vratima lokala. Međutim, iako je Vlada Pop pokušao da ustane i da se obračuna sa svojim napadačima ,to nije uspeo, jer ga je drugi napadač koji je čekao egzekutora u "audiju" navodno izrešetao i overio na ulazu kafića.

Mesto ubistva Vlade Popa Foto: Kurir

Popović je ubrzo preminuo, a njegove ubice su pobegle.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku kada je pucano na Popovića u kafiću, on je bio u društvu Miloša Nilovića, zvanog Runjo, koji je već nekoliko puta bio meta napada "vračaraca". Nilović je, prema operativnim podacima policije, bio blizak škaljarskom klanu.

Podsetimo, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je danas da je u saradnji sa UKP i SAJ, Evropolom i Evrodžastom uhapsilo ukupno 13 osoba, koje se sumnjiče da su pripadnici Vušovićevog vračarskog klana. Osim ubistvo Popovića, njima se na teret stavljaju i tri pokušaja ubistva bivšeg vođe navijača Nenada Alajbegovića, Alibega tokom 2020. godine, kao i ubistvo K. V. 2020. godine.

Nenad Alajbegović Foto: Privatna Arhiva, Facebook/RUDAR 7

Vođa vračarskog klana, Nikola Vušović je, podsetimo, uhapšen pre nekoliko meseci u Barseloni, a potom je u Nemačkoj osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika škaljarskog klana u toj državi.