Vuk M. (39) koji je uhapšen zbog nasilja u porodici kada je, kako se sumnja, nožem ranio bivšu nevenčanu suprugu Kristinu P. (28) u Obrenovcu, imao je već problema sa zakonom, a prošle godine, u septembru, je uspeo da pobegne iz pritvora i od tada se nalazio u bekstvu, sve do kada je uhapšen zbog novog krivičnog dela!

- Vuku M. se tada sudilo zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, međutim, u momentu kada su ga sprovodili iz pritvora u Osnovni sud u Obrenovcu, on se požalio da se oseća loše, pao je u jednom trenutku na stepenice suda, kako bi uspeo da savlada komandira i pobegne, što mu je i pošlo za rukom - kaže izvor Kurira.

Inače, pre nepunih mesec dana protiv njega je podneta još jedna prijava, takođe zbog ugrožavanja sigurnosti i krađe, jer je, kako su i iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili, 29. septembra upao u Kristininu kuću, pretio joj i ukrao snimač za video-nadzor koji je koristila.

Vuk i Kristina Foto: Društvene Mreže

Kako smo ranije pisali, protiv Vuka M. su bile raspisane dve poternice i jedna aktivna policijska potraga zbog ugrožavanja sigurnosti, a jedno suđenje mu je već u toku. Međutim, na ročištima se nije pojavljivao pošto je pre godinu dana pobegao iz pritvora.

- Sud ga je tražio, policija takođe, ali on se stalno skrivao i menjao mesta prebivališta. Niko nije znao gde je. Ni to što se skirvao od pravosudnih organa nije ga omelo da u gluvo doba upadne u kuću u kojoj boravi njegova bivša žena i da je napadne nožem, maltene na spavanju, kad se nije nadala - otkriva sagovornik Kurira.

On je, podsetimo, zbog poslednjeg napada, uhapšen posle nekoliko sati, s obzirom na to da je ponovo pokušao da pobegne od pravde.

"Umalo da strada od njegove ruke"

Inače, za Vuka M. niko i od komšija nije imao da kaže lepu reč. Kako tvrde komšije, Kristini je redovno pravio probleme.

- Svi smo joj govorili da joj on ne treba u životu, uvek je bio nasilan, ali nažalost, Kristina nikoga nije slušala, sad umalo nije stradala i to od njegove ruke. Hvala Bogu da je dobro i van životne opasnosti, sve nas je prepala - kaže jedna komšinica za Kurir i dodaje: