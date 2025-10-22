Slušaj vest

Pripadnici vračarskog klana Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, koji su uhapšeni danas po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, kako Kurir saznaje, osim za ubistvo Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018. i tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg tokom 2020. godine, terete se i za likvidaciju Vladimira Kostića (40), zvanog Kostur u junu 2020. u Beogradu.

Pucnjava se dogodila u Ulici Stojana Jankovića u Rakovici, i Kostić je tada teško povređen prabačen na VMA, ali je kasnije preminuo.

- Kostić je bio u društvu još jedne osobe i došao je do ulaza u zgradu i hteo da pozvoni na interfon. Tada je iz zasede izleteo napadač, koji je počeo da puca Kostiću u leđa. U drugu osobu nije pucao, a kada je video da je Kostić pao, napadač je pobegao - ispričalo su ranije izvori.

Kostić je, navodno, odranije bio poznat policiji i imao je debeo dosije. Navodno je više puta bio hapšen, a osuđivan je i za pokušaj ubistva.

Podsetimo, "vračarcima" se već sudi za likvidacije Aleksandra Šarca, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Halabrina. Halabrin je inače bio drug Alajbegovića i bio je u društvu sa njim u trenutku kada je ranjen 2020.

Nenad Alajbegović Foto: Nemanja Nikolić

Tužilaštvo je danas saopštilo da je a u saradnji sa Evrodžastom i Evropolom, kao i pripadnicima SBPOK-a, danas u Beogradu uhapšeno sedam osoba, tri u Šapcu, dvojica u Španiji i još jedan u inostranstvu i da se oni sumnjiče za dva ubistva i tri pokušaja ubistva, kao i za izazivanje opšte opasnosti.

- B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć uhapšeni su uBeogradu, u Šapcu tri lica: Đ.T, S.M. i D.G, kao i tri lica u inostranstvu: M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Kraljevini Španiji - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Među uhapšenim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, koju je predvodio Vušović je, kako je Kurir pisao i Marko Đorđević, zvani Markeđani.

Vladimir Popović Pop, podsetimo bio je blizak pripadnicma takozvanog škaljarskog klana. U trenutku kada je ubijen u kafiću 1. decembra 2018. bio je u društvu Miloša Nilovića, zvanog Runju. Za pokušaj Nilovićevog ubistva Vušovićevoj grupi već se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Vladimir Popović Pop Foto: Kurir, Marina Lopičić

Jedan od ključnih dokaza u predmetu koji se već vodi protiv "vračaraca" je presretnuta Skaj komunikacija. Među porukama koje su izvedene pred sudom, nalaze se i one u kojima razgovaraju, kako tvrdi tužilaštvo, u pucnjavi koju je Alajbegović preživeo 2020. ali i o planiranju ubistva Runje, za koje je navodno Vušović bio spreman da plati 200.000 evra.