Slušaj vest

Prava drama odigrala se preksinoć u jednoj zgradi iznad Nedođije, preko puta Kapitol parka u Leskovcu, kada je muškarac, višestruki povratnik, u donjem vešu napao svoju komšinicu i pokušao da je udavi ispred svog stana.

Kako navode stanari, žena je u panici dozivala pomoć, dok je napadač nasrtao na nju. U trenutku napada, njena maloletna ćerka pokušala je da zaštiti majku, ali ju je manijak bacio niz stepenice.

Pre ovog incidenta, kako tvrde svedoci, napadač je demolirao zajedničke prostorije zgrade, razbijajući vrata i prozore, čime je izazvao strah i uznemirenje među komšijama.

- Zgrada je potpuno u haosu. Svi smo prestravljeni, niko ne sme da izađe iz stana - rekla je jedna stanarka, dodajući da je muškarac poznat po agresivnom ponašanju i ranijim ispadima.

U leskovačkoj policiji potvrđuju da je napadač priveden i da je sa njim obavljen razgovor, ali da je po odluci nadležnog javnog tužioca, pušten na slobodu.

Ovaj slučaj izazvao je ogorčenje među stanarima, koji tvrde da žive u strahu i da „institucije ne reaguju dok ne bude kasno“.