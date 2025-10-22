Vatrogasci su uspeli da izvuku preminulu osobu, a policija je obavila uviđaj na licu mesta
TELO PRONAĐENO NA OBALI REKE U ĆUPRIJI: U toku identifikacija i utvrđivanje svih okolnosti nesrećnog slučaja!
U mestu Senje kod Ćuprije, vatrogasci su danas oko podneva izvukli telo koje se nalazilo u priobalju reke Ravnica.
Odmah po dolasku na teren, vatrogasci su uspeli da izvuku telo na obalu i predali su ga pripadnicima policije na dalje postupanje.
Intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Ćuprija,.
- U izvlačenju tela su učestvovala va vatrogasca-spasioca sa vozilom - rekao je izvor i dodao da se radi na identifikaciji, kao i na utvrđivanju okolnosti pod kojima je osoba nastradala.
