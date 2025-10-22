Slušaj vest

U mestu Senje kod Ćuprije, vatrogasci su danas oko podneva izvukli telo koje se nalazilo u priobalju reke Ravnica.

Odmah po dolasku na teren, vatrogasci su uspeli da izvuku telo na obalu i predali su ga pripadnicima policije na dalje postupanje.

Intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Ćuprija,.

- U izvlačenju tela su učestvovala va vatrogasca-spasioca sa vozilom - rekao je izvor i dodao da se radi na identifikaciji, kao i na utvrđivanju okolnosti pod kojima je osoba nastradala.

Ne propustiteHronikaTELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ RIBNJAKA: Tragedija u selu Jablanica kod Zaječara, sve je primetio meštanin!
recna-policija.jpg
HronikaTRAGEDIJA NA TISI: Pronađeno telo utopljenika
0601-foto-mup-1.jpg
HronikaPRONAĐENO TELO UTOPLJENIKA: Stalo mu srce pa upao u kanal kod sela Masurica
VLASINAvrla5.jpg
HronikaPROLAZILI PORED TISE I UGLEDALI UŽASAN PRIZOR U VODI: Bečejci odmah pozvali policiju
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg