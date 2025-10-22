Slušaj vest

U mestu Senje kod Ćuprije, vatrogasci su danas oko podneva izvukli telo koje se nalazilo u priobalju reke Ravnica.

Odmah po dolasku na teren, vatrogasci su uspeli da izvuku telo na obalu i predali su ga pripadnicima policije na dalje postupanje.

Intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Ćuprija,.