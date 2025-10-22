Slušaj vest

Lazar Marinković, zvani Lucifer, koji je uhapšen 1. oktobra zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji tokom koje je ubijena jedna žena, danas je iz pritvora doveden u sudnicu Specijalnog suda u Beogradu, pred kojim mu se sudi za šverc droge.

Podsetimo, on je do hapšenja na suđenja dolazio iz kućnog pritvora u kom je bio do hapšenja. Tokom redovne šetnje, na koju je imao pravo kao i svi pritvorenici sa nanogicom, učestvovao je u vatrenom obračunu, zbog čega mu je sudija ponovo odredio pritvor.

U vatrenom obračunu u Višnjičkoj banji, podsetimo, nastradala je žena koja je slučajno sedela u lokalu, a ranjene su još četiri osobe, od kojih su dve posle ukazane lekarske pomoći uhapšene.

- Sumnja se da je došlo do sukoba dve grupe navijača. Jedna grupa u kojoj su bili Lucifer, njegov brat i još nekoliko osoba je navodno izašla iz lokala, a potom su se vratili i potegli oružje - navodi izvor Kurira.

Posle pucnjave, kako je Kurir pisao, Lucifer se vratio u kućni pritvor, ali je istog dana uhapšen.

Inače, za njegovim mlađim bratom, Strahinjom Marinkovićem koji se sumnnjiči za ubistvo žene u lokalu, kao i Dušanom Radosavljevićem i Stefanom Živojinovićem policija i dalje traga.

Lazar Marinković Lucifer, koji je danas doveden u sudnicu Specijalnog suda, podsetimo, ranije je negirao krivicu za trgovinu drogom. Prvom presudom koju je ukinuo Apelacioni sud bio je osuđen na sedam godina zatvora. Tokom pripremnog ročišta pred početak suđenja, na predlog odbrane a uz saglasnost tužilaštva pritvor mu je u maju zamenjen kućnim pritvorom s nanogicom.