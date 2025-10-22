Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinisanoj akciji sa Evropolom i policijskim službama Kraljevine Španije, kao i drugim partnerskim službama, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su 10 pripadnika dve organizovane kriminalne grupe, na teritoriji Beograda i Šapca.

Takođe, zahvaljujući izuzetnoj međunarodnoj policijskoj saradnji, istovremeno su uhapšene još tri osobe van teritorije Republike Srbije.

Policijski službenici SBPOK-a pretresom na 22 lokacije zaplenili su veću količinu novca u stranim valutama, više skupocenih satova, više motornih vozila visoke klase i više desetina kriptovanih telefona, kao i falsifikovane lične isprave zemalja Evropske unije.

Pogledajte šta je sve zaplenjeno:

1/7 Vidi galeriju Pogledajte šta je sve zaplenjeno prilikom hapšenja vračaraca Foto: MUP Srbije

Uhapšeni su: B. S. (1992), U. N. (1985), S. M. (1994), N. O. (1991), M. A. (1984), M. Ć. (1986), M. T. (1994), , S. M. (1994), D. G. (1988), Đ. T. (1991), dok su u inostranstvu uhapšeni M. Đ. (1987), A. O. (1998) i V. M. (1991).

- Pripadnici jedne organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su izvršilikrivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, krivično delo teško ubistvo V. P. iz 2018. godine, tri krivična dela teško ubistvo u pokušaju N. A. iz 2020. godine i tri krivična dela izazivanje opšte opasnosti bacanjem eksplozivnih naprava na ugostiteljske objekte i autoperionicu 2020. godine - piše u saopštenju.

Kako potom navode, pripadnici druge organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i teško ubistvo V. K. iz 2020. godine.

Za navedena krivična dela podneta je krivična prijava, kojom je obuhvaćeno ukupno 28 lica, pripadnika „Vračarskog klana". Pored navedenih uhapšenih lica, jedan deo izvršilaca se već nalazi u pritvoru za ranije procesuirana krivična dela, a manji broj izvršilaca nalazi se u bekstvu i za njima se intenzivno traga.

Ove dve organizovane kriminalne grupe delovale su kao ogranak organizovane kriminalne grupe „Vračarci" na teritoriji Republike Srbije, kao i širom Evrope, gde su vršili najteža krivična dela. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.