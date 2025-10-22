Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije – Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave Šabac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, saopšteno je iz MUP.

- Oni se sumnjiče da su od 3. oktobra 2024. do 5. juna 2025. godine prilikom vršenja registracije vozila za više od 200 korisnika, usluge tehničkih pregleda, izdavanja registracionih nalepnica za motorna vozila i izdavanja polisa osiguranja, naplatu svojih usluga sprovodili u gotovom novcu u ukupnom iznosu od 8.333.865 dinara. Tom prilikom, kako se sumnja, novac nisu prikazivali u poslovnoj dokumentaciji „MP Cars“ niti su uplaćivali na račun ovog privrednog društva, pored čega su izbegli plaćanje obaveza prema PD „AMS osiguranje“ u iznosu od 2.452.005 dinara i Ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 1.484.125 dinara, a novac zadržali za lične potrebe - saopšteno je iz policije.