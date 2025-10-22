Osumnjičenom D. J. iz Bača određeno je zadržavanje nakon čega će biti priveden tužiocu
POLICIJA MU UPALA U DVORIŠTE I ZATEKLA PLANTAŽU MARIHUANE! Uhapšen muškarac (52) iz Bača, određeno mu zadržavanje!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču uhapsili su D. J. (52) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
U dvorištu kuće osumnjičenog, policija je otkrila zasad marihuane, bruto težine oko 9 kilograma, a u kući manju količinu sasušene biljke.
D. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
