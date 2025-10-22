Slušaj vest

Krvavi incident dogodio se danas oko 14 časova ispred zgrade suda u Novom Pazaru, kada je muškarac identifikovan kao Dž.T. brutalno napadnut po izlasku iz tužilaštva.

- Napadač je sačekao Dž.T. na samom ulazu i fizički nasrnuo na njega. Tokom tuče, situacija je eskalirala kada je napadač ugrizao Dž.T. za uvo i naneo mu teške telesne povrede - potvrdjeno je za RINU.

Povređeni je odmah prebačen u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde su lekari konstatovali teške povrede. Policija je brzo reagovala, privela napadača i odredila mu meru zadržavanja do 48 sati.

Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Kurir.rs/Rina