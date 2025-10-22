Slušaj vest

Bivši vođa navijača Partizana Nenad Alajbegović Alibeg preživeo je deset atentata, od kojih se za tri - sve 2020. godine - terete danas pohapšeni pripadnici "vračarskog" klana.

Kriminalnoj grupi prevođenoj Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, koji je uhapšen u Barseloni pa isporučen Nemačkoj gde je osuđen na 12 godina robije, na teret se stavljaju ubistva Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018. i Vladimira Kostića zvanog Kostur u junu 2020, kao i tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića 2020.

Alibeg je uspeo čak deset puta da izbegne metak počev od devedesetih godina prošlog veka pa do 8. jula ove godine, kada je na njega ispaljeno više hitaca dok se nalazio u automobilu u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu.

"Od 2010. pucali su na mene šest puta. Međutim, i tokom devedesetih, koliko se sećam, najmanje još tri puta bio sam meta. Inače, dosad nije rešen nijedan napad na mene", rekao je Alajbegović za Kurir posle devetog pokušaja njegovog ubistva.

Tada je u Ulici Džona Kenedija bio ranjen.

Foto: Nemanja Nikolić

"Pogođen sam sa dva hica, od kojih je jedan ostao zaglavljen u rebru, i oporavljam se. Ne znam ko je ponovo pokušao da me ubije. Nemam veze s navijačima i njihovim sukobima i klanovima, niti s nestankom Lazara Vukićevića. Već deset godina ne idem na utakmice, niti imam problema sa zakonom", rekao je tada.

Prethodno je ranjen i 21. juna 2020, takođe na Novom Beogradu. To je jedan od pokušaja ubistva za koji se sumnjiče pripadnici "vračarskog" klana.

Na uznemirujućem snimku tog napada vidi se muškarac sa zaštitnom maskom, za koga se navodi da je Alajbegović, kako hramljući prilazi vratima zgrade sa kesom iz prodavnice u rukama. Tek što je pozvonio na interfon počela je pucnjava, ali je na volšeban način uspeo da izbegne kišu metaka.