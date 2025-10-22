Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I.Z. (2003) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i razbojništvo.

On se sumnjiči da je 19. oktobra u Ulici Vojvode Brane prišao s leđa dvadesetogodišnjoj devojci i neprimereno je dodirivao i oborio, a potom ukrao telefon i pobegao.