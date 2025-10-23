BEBA KOJA JE PRONAĐENA MRTVA U NOVOM SADU PREMINULA OD SMRZAVANJA! Ovo su detalji preliminarnih rezultata obdukcije
Novorođenče koje je pronađeno bez znakova života na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, umrlo je usled hipotermije. To je pokazala obdukcija, a više informacija, kao i nova saznanja o ovom slučaju, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" iznela je reporterka Staša Keneški.
- Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je novorođenče rođeno živo, ali s obzirom na to da je ostavljeno na travi, umrlo je zbog hladnoće. Sumnja se da se majka porodila negde oko dva sata iza ponoći, a beba je pronađena tek oko sedam ujutru kada je hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt - saopštila je Keneški.
Podsetimo, majka novorođenčeta koje je pronađeno mrtvo dovezena je u Klinički centar Vojvodine nakon porođaja van porodilišta. U UKCV-u naveli su da je pacijentkinja stabilnog stanja, ali će ostati pod nadzorom lekara dok ne bude spremna za saslušanje.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs