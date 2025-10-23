Slušaj vest

Novorođenče koje je pronađeno bez znakova života na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, umrlo je usled hipotermije. To je pokazala obdukcija, a više informacija, kao i nova saznanja o ovom slučaju, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" iznela je reporterka Staša Keneški.

- Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je novorođenče rođeno živo, ali s obzirom na to da je ostavljeno na travi, umrlo je zbog hladnoće. Sumnja se da se majka porodila negde oko dva sata iza ponoći, a beba je pronađena tek oko sedam ujutru kada je hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt - saopštila je Keneški.

BEBA KOJA JE PRONAĐENA MRTVA U NOVOM SADU PREMINULA OD SMRZAVANJA! Ovo su detalji preliminarnih rezultata obdukcije

Podsetimo, majka novorođenčeta koje je pronađeno mrtvo dovezena je u Klinički centar Vojvodine nakon porođaja van porodilišta. U UKCV-u naveli su da je pacijentkinja stabilnog stanja, ali će ostati pod nadzorom lekara dok ne bude spremna za saslušanje.

