Na teritoriji Bariča i okoline, na putu Beograd - Obrenovac, od jutros traje velika policijska akcija. Kako Kurir nezvanično saznaje, policija traga za jednom osobom, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova raspoređeni su na više lokacija u mestu i okolini.

Prema rečima očevidaca, ulice su pune policijskih vozila, a uniformisana lica kontrolišu gotovo svaki prolaz i vozilo koje se kreće na putu iz Obrenovca.

- Zaustavljaju svako vozilo, proveravaju dokumenta, čuli smo da traže nekoga, ali nismo znali o čemu se radi - ispričao je za Kurir jedan od građana koji se u trenutku akcije zatekao na ulici.

I drugi ističu da je policija na svakom koraku.

- Policija je bukvalno na svakom koraku, i kod mosta, i u centru, pa sve do izlaza iz Bariča. Zaustavljaju i autobuse proveravajući lica i upoređujući sa snimkom, deluje kao da nekog traže ko se skriva ili je u bekstvu - navodi putnik koji je u trenutku akcije bio u autobusu za Beograd.

Zasad nema zvaničnih informacija o razlozima potrage, niti o osobi za kojom policija traga.