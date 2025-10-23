Slušaj vest

U Nišu vlada tuga za mladim desetarom Lukom Stojanovićem (21) koji je poginuo prekjuče tokom vežbi na vojnom aerodromu u ovom gradu, a sigurno je najteže njegovoj porodici i prijateljima.

Mnogi na društvenim mrežama ostavljaju poruke neverice da je svet napustio tako mlad i perspektivan momak.

Luka Stojanović
Luka Stojanović Foto: Facebook

Udruženje ratnih vojnih invalida i veterana 63. Padobranske brigade čiji je Stojanović bio član, juče popodne je objavilo poslednji pozdrav svom padobranskom bratu.

- Draga braćo, saborci, pripadnici i veterani 63. padobranske brigade, sa velikom tugom u srcu obaveštavamo vas da je naš mladi padobranski brat Luka Stojanović (2004–2025) tragično stradao tokom skoka, obavljajući ono što je najviše voleo - let u čast slobode i časti padobranaca. Njegov poslednji skok bio je simbol hrabrosti, vere i ljubavi prema nebu koje je za nas više od visine - to je način života. Luka je, iako mlad, nosio u sebi duh bratstva, ponosa i časti koji krasi svakog pripadnika naše jedinice. Pozivamo sve članove Udruženja, pripadnike i veterane 63. padobranske brigade da zajedno odamo poslednju počast našem bratu, da ga ispratimo u večni mir kao što dolikuje padobrancu - dostojanstveno, s poštovanjem i tišinom u kojoj odjekuje njegov poslednji skok - napisano je na stranici ove slavne vojne jedinice.

Luka Stojanović
Foto: Facebook

Sahrana Luke Stojanovića obaviće se sutra na Vrežinskom groblju u Nišu. Njegova porodica objavila je i umrlicu, koju su potpisali Stojanovićevi roditelji i sestra.

Ne propustiteHronikaPOZVAO ŽENU DA JOJ JAVI DA JE IMAO UDES, PA PREMINUO: Ovo je bivši padobranac koji je poginuo kod Smedereva (FOTO)
hro-dimitrije-djordjevi-.jpg
HronikaKOMEMORACIJA OGNJENU TRAJKOVIĆU, PADOBRANCU ČUVENE 63: Otišao je dečak velikog srca u nebesku Srbiju, sada korača carstvom božjim
ognjen-trajkovic-padobranac-komewmoracija-foto-mo-2.jpg
HronikaTRAGEDIJA KOD SUBOTICE: Padobranac poginuo prilikom skoka iz aviona
padobran-padobranac.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA U PADINSKOJ SKELI: Padobranac skočio iz aviona, padobran se nije otvorio!
adf.jpg