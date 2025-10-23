- Draga braćo, saborci, pripadnici i veterani 63. padobranske brigade, sa velikom tugom u srcu obaveštavamo vas da je naš mladi padobranski brat Luka Stojanović (2004–2025) tragično stradao tokom skoka, obavljajući ono što je najviše voleo - let u čast slobode i časti padobranaca. Njegov poslednji skok bio je simbol hrabrosti, vere i ljubavi prema nebu koje je za nas više od visine - to je način života. Luka je, iako mlad, nosio u sebi duh bratstva, ponosa i časti koji krasi svakog pripadnika naše jedinice. Pozivamo sve članove Udruženja, pripadnike i veterane 63. padobranske brigade da zajedno odamo poslednju počast našem bratu, da ga ispratimo u večni mir kao što dolikuje padobrancu - dostojanstveno, s poštovanjem i tišinom u kojoj odjekuje njegov poslednji skok - napisano je na stranici ove slavne vojne jedinice.