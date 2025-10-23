Slušaj vest

Marko Drakula, sin poznatog muzičara Nebojše Drakule, frontmena grupe "Direktori", sumnjiči se da je direktni izvršilac ubistva Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018. u Beogradu. Kako prenosi Republika, istražitelji sumnjaju da je Drakula kobnog dana ušao u kafić u kom je Popović bio noseći u ruci crvenu kesu, iz koje je izvukao oružje i zapucao u poznatog ugostitelja koji je navodno bio blizak sa pripadnicima škaljarskog klana.

U trenutku kada je ubica ušetao u kafić, kako je Kurir pisao, nekadašnji vlasnik kazina "Havana" sedeo je za stolom sa Milošem Nilovićem, zvanim Runjo, kog su pripadnici vračarskog klana Nikole Vušovića takođe pokušali da ubiju.

Ubijeni Vladimir Popović Pop Foto: Kurir, Marina Lopičić

Marko Drakula nalazi se u pritvoru i već mu se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi kao pripadniku tog klana. On se, podsetimo, sumnjiči da je 7. oktobra 2019. na Vračaru pokušao da ubije Lazara Vukićevića tako što mu je ispod "poršea" postavio bombu. Podsetimo, bomba je eksplodirala, ali Vukićević nije bio u automobilu. Međutim, on je ubijen 14. oktobra 2020. i prema navodima tužilaštva, iza njegove likvidacije stoje pripadnici klana Veljka Belivuka. Kobnog dana, namamljen je u kuću u Ritopeku, potom mučen i ubijen.

Inače, pred Specijalnim sudom Drakula je priznao da je pod Vukićevićev porše podmetnuo eksplozivnu napravu. Iznoseći odbranu naveo je da je vodio računa da niko ne bude povređen. Naveo je i da je Vukićeviću dobacio: "Druže, ostao si bez poršea". Kao motiv postavljanja eksplozivne naprave, naveo je to da je bio ljut na Vukićevića zbog njegove "bahate i nasiliničke vožnje".

Eksplozija na Vračaru Foto: Damir Dervišagić

Inače, postavljanje eksploziva pod automobil snimile su sigurnosne kamere, a optuženi je priznao da je on osoba sa šeširom, koja stavlja paklenu napravu pod "porše".

- Ime Marka Drakule pominjalo se i ranije. On je hapšen i u decembru 2019., godinu dana posle ubistva Popovića, ali zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića. Vukotić je u to vreme boravio u Centralnom zatvoru, a grupa je uhapšena zbog sumnje da su pokušali da ga otruju cijanidom, koji su nameravali da stave u hranu koju je Vukotiću Maša M., nevenčana supruga, nosila u hranu - podseća sagovornik Kurira.

Međutim, na kraju istrage Drakula i saučesnici optuženi su samo za nedozvoljeno držanje oružja i falsifikovanje policijske opreme, dok nije bilo dovoljno dokaza da se terete i za pokušaj trovanja Vukotića.

Podsetimo, u velikoj policijskoj akciji koja je sprovedena po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal juče je uhapšeno 10 osumnjičenih u Beogradu i Šapcu, dok su trojici lisice stavljene u inostranstvu.