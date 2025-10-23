Slušaj vest

Vladimir Milosavljević (41) iz sela Bukovik kod Aranđelovca juče je nastradao u šumi tokom seče drva.

Kako saznajemo, nesreća se dogodila u sredu, 22. oktobra u popodnevnim časovima u šumi u mestu Vagan kod Aranđelovca.

Nesreća u šumi

- Čuli smo za tragediju i svi smo iznenađeni i u šoku. Nemi smo od bola. Otišao je jedan veliki čovek, pošten domaćin i ljudina. Nemamo reči utehe za njegovu porodicu - kažu meštani Bukovika za Kurir i dodaju:

- Vladimir je otišao da seče drva juče, ne znamo da li je bio sa nekim, ali se priča da je do nesreće došlo kada je pokušao da odseče drvo koje već bilo skoro ispalo iz zemlje. Izvlačio ga je, a onda je krenuo da ga odseče, ali je tada drvo odskočilo i palo na njega. Bilo je visoko i teško dovoljno da ga poklopi.

Ceo Aranđelovac žali

Povrede koje je zadobio bile su kobne, tvrde meštani.

- Jak je bio taj udarac. Velika je ovo tragedija za celu porodicu, selo i ceo Aranđelovac. Tako vredan i mlad čovek da ode na takav način, nezamislivo. Lekari nisu mogli da učine ništa sem da konstatuju smrt. Telo je poslato na obdukciju, pa ne znamo kad će ga porodica sahraniti - kažu u jednom dahu komšije Milosavljevića i dodaju:

- Iza njega je ostalo dvoje male dečice, dva anđela, žena, majka i brat. Bili smo juče da izjavimo saučešće. Svi su nemi od bola.

Prema rečima jedne komšinice, Vladimira je poslednji put videla pre nekoliko dana, tačnije u petak kada su lepo popričali kao i uvek.

- Videla sam ga u petak, vozio je traktor i išao je da kosi. Malo smo popričali, on nam je uvek kosio, balirao, ma sve što nam je trebao radio je. Zaista je na onaj svet otišao divan čovek, to će vam reći ceo Aranđelovac - zaključuje komšinica.