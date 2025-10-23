Slušaj vest

Evroligaški sudija, Uroš Nikolić, uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je finansijska potpora "vračarskog klana", a o tome je jutros govorio i Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić (40) uhapšen je u sredu u velikoj akciji policije, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je deo organizovane kriminalne grupe osumnjičena za teška krivična dela.

O njegovom hapšenju je govorio Ivica Dačić.

- Zanimljivo, uhapšen je ovde u Beogradu sa inicijalima U.N., košarkaški sudija Evrolige, kojem je u pretresu stana nađena velika količina novca, 250.000 evra, zlatne poluge, satovi… Sumnja se da je on finansijska potpora delovanju ovog klana - rekao je Ivica Dačić u jutarnjem Dnevniku na RTS-u.

Podsetimo, Nikolić je priveden u međunarodnoj akciji policije u kojoj je privedeno ukupno 10 osoba. Detaljnije o tome ko je Uroš Nikolić i zbog čega se zamerio navijačima Partizana, pročitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde.

(Kurir.rs/RTS)

BONUS VIDEO: