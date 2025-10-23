Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć, 22. oktobra, nešto pre 20 sati, na Bruskom putu kod Kruševca, a prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva automobila i kamion. Kako saznajemo, ima i teško povređenih!

- Automobil marke "citroen" i BMW učestvovali su u sudar sa još jednim teretnim vozilom. Vozač, kao i putnici koji su bili u BMW zadobili su lake telesne povrede, dok je vozač "citroena" sa teškim povredama prevezen u Opštu bolnicu u Kruševcu - kaže izvor Kurira.

Policija je izvršila uviđaj, a na licu mesta je, kako saznajemo, priveden vozač kamiona.

- Vozač kamiona odmah je priveden i njemu se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti priveden javnom tužiocu - kaže izvor Kurira.

Inače, kako se vidi na fotografijama koje je objavila Instagram stranica 192_rs automobili su u potpunosti smrskani, srča i delovi rasuti su svuda po kolovozu.

- Kamion je nastavio pravo iz trake koja je isključivo za skretanje levo, tada je smrskao "citroen" i obrnuo ga ispred kamiona u suprotnu traku gde je udario u BMW - napisao je jedan od očevidaca sudara, dok su drugi pisali da je reč o trci automobilima, koja se sve češće u poslednje vreme viđa na našim putevima.

- Stalno divljaju na ovom delu puta, ograničenje je 50 km/h a voze preko sto. Iako je ovde kamiondžija kriv, nije isključeno da je reč bilo o ilegalnoj trci automobila, a kamion je naleteo u brzini - dodali su drugi meštani.

Podsetimo, sredinom oktobra u Kraljevu poginuo je mladić Nenad Z. (27) koji je navodno učestvovao u ilegalnoj uličnoj trci.

- Do nesreće je došlo kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Prvo je udario u metalnu svetiljku, vukao je nekoliko metara, a zatim se zakucao u drvo. Nije bilo tragova kočenja, što dodatno pojačava sumnju da je brzina bila ekstremna - otkriva izvor blizak istrazi za Kurir.

Kako su tada ispričali meštani iz ovog dela Kraljeva, noćne trke i jurnjava su gotovo svakodnevica.