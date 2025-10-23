Slušaj vest

Policija je u velikoj akciji razbila vračarski klan i pohapsila 13 članova ove kriminalne grupe, koja se sumnjiči za najteža krivična dela, ubistva, pokušaje ubistava i paljenje lokala. Dvoje od 13 osumnjičenih uhapšeno je u Španiji, a jedan od njih je dok su ga policajci vodili sa lisicama na rukama pokazao tri prsta!

- A. O. (28) i V. M. (34) lisice su stavljene na teritoriji Španije. Dok su španski policajci vodili jednog od njih, obučenog u zelenkasti duks, sa kapuljačom na glavi on je držao ruke iza leđe na kojima su bile lisice. Tokom njegovog sprovođena, on je u jednom trenutku iza leđa pokazao tri prsta - kaže izvor.

Podsetimo, hapšenjem pripadnika vračarskog klana rasvetljene su dve likvidacije koje su se pre sedam i pet godina dogodile u Beogradu, kao i tri pokušaja likvidacije Nneada Alajbegovića, zvanog Alibeg, tokom 2020. godine u Beogradu.

- Rasvetljeno je ubistvo Vladimira Popovića, zvanog Vlada Pop, koje se desilo 1. decembra 2018. godine, kao i ubistvo Vladimira Kostića Kostura, koje se dogodilo u leto 2020. godine - podseća naš izvor.

Među uhapšenima je, kako smo već pisali, i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinisanoj akciji sa Evropolom i policijskim službama Kraljevine Španije, kao i drugim partnerskim službama, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su 10 pripadnika dve organizovane kriminalne grupe, na teritoriji Beograda i Šapca. Takođe, zahvaljujući izuzetnoj međunarodnoj policijskoj saradnji, istovremeno su uhapšene još tri osobe van teritorije Republike Srbije. Policijski službenici SBPOK-a pretresom na 22 lokacije zaplenili su veću količinu novca u stranim valutama, više skupocenih satova, više motornih vozila visoke klase i više desetina kriptovanih telefona, kao i falsifikovane lične isprave zemalja Evropske unije - saopštili su juče iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Uhapšeni su: B. S. (1992), U. N. (1985), S. M. (1994), N. O. (1991), M. A. (1984), M. Ć. (1986), M. T. (1994), , S. M. (1994), D. G. (1988), Đ. T. (1991), dok su u inostranstvu uhapšeni M. Đ. (1987), A. O. (1998) i V. M. (1991). Krivičnom prijavom obuhvaćeo je ukupno 28 osoba, pripadnika „vračarskog klana". Pored navedenih uhapšenih lica, jedan deo izvršilaca se već nalazi u pritvoru za ranije procesuirana krivična dela, a manji broj izvršilaca nalazi se u bekstvu i za njima se intenzivno traga - saopštila je juče policija.