Nesvakidašnja saobraćajna nezgoda dogodila se na putu između Kikinde i Mokrina kada je kombi udario u kobilu koja se našla na putu. Kako se kobila u cik zore našla nasred puta, nekih osam kilometara od dvorišta svojih gazda ni njima nije jasno jer je, kažu, bila vezana.

- Jutros oko 6:30 sati javili su nam da konj trči iz pravca Kikinde prema Mokrinu. Sin i ja seli smo u auto i uputili se ka Mokrinu. Kad smo stigli do ovog mesta, imali smo šta i da vidimo. Nejasno je kako je kobila stigla do ovog mesta, jer nikada

ranije nije bežala. U dvorištu imamo i pastuva. Policijska patrola je izašla na lice mesta. Obavljen je uviđaj, a ceo slučaj tek treba da dobije sudski epilog - ispričao je za Kurir Stevan Sivčev iz Kikinde.

Kombi usmrtio kobilu nasred puta

U kikindskoj policiji kažu da im je saobraćajna nezgoda prijavljena oko 7 časova.

- Utvrđeno je da je vozač kombija „fijat dukato“, kikindskih registarskih oznaka, naleteo na konja i usmrtio ga. Protiv vlasnika životinje biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava. Osim stradalog konja, nema drugih povređenih u ovoj saobraćajnoj nezgodi - rečeno nam je u policiji.