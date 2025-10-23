Slušaj vest

Nesvakidašnja saobraćajna nezgoda dogodila se na putu između Kikinde i Mokrina kada je kombi udario u kobilu koja se našla na putu. Kako se kobila u cik zore našla nasred puta, nekih osam kilometara od dvorišta svojih gazda ni njima nije jasno jer je, kažu, bila vezana.

- Jutros oko 6:30 sati javili su nam da konj trči iz pravca Kikinde prema Mokrinu. Sin i ja seli smo u auto i uputili se ka Mokrinu. Kad smo stigli do ovog mesta, imali smo šta i da vidimo. Nejasno je kako je kobila stigla do ovog mesta, jer nikada
ranije nije bežala. U dvorištu imamo i pastuva. Policijska patrola je izašla na lice mesta. Obavljen je uviđaj, a ceo slučaj tek treba da dobije sudski epilog - ispričao je za Kurir Stevan Sivčev iz Kikinde.

Kombi usmrtio kobilu nasred puta Foto: S.u.

U kikindskoj policiji kažu da im je saobraćajna nezgoda prijavljena oko 7 časova.

- Utvrđeno je da je vozač kombija „fijat dukato“, kikindskih registarskih oznaka, naleteo na konja i usmrtio ga. Protiv vlasnika životinje biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava. Osim stradalog konja, nema drugih povređenih u ovoj saobraćajnoj nezgodi - rečeno nam je u policiji.

Obično u ovakvim saobraćajnim nezgodama na ovdašnjim putevima stradaju psi, mačke i divlje životinje, poput srna, lisica i zečeva, ređe divljih svinja, ali se ovakav slučaj ne pamti.

Ne propustiteHronika"VOZI SAD SVOJ BMW NEBESKIM ULICAMA, DODAJ GAS I UŽIVAJ!" Osvanule brojne oproštajne poruke od Veljka koji je sleteo s mosta kod Požarevca! (foto)
veljko.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD ALEKSINCA: Sudarila se dva automobila, oba potpuno uništena - četvoro povređenih PRVA SLIKA S LICA MESTA (FOTO)
Deo magistralnom puta foto s.u..JPG
HronikaSUDAR NA AUTO-PUTU KOD PRELJINE Dve mlađe osobe povređene, prebačene vozilom Hitne pomoći u bolnicu u Čačku
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
Hronika"STROGO SAM MU ZABRANJIVAO DA VOZI I KRIO SAM KLJUČEVE OD NJEGA" Strašna ispovest oca mladića poginulog u Lisoviću: Sve se nadam doći će, a spremamo mu sahranu
1000036186.jpg