PLAMEN GUTAO AUTO, VATROGASAC VAN DUŽNOSTI ODMAH KRENUO U AKCIJU: Požar u Novom Sadu ugašen, istraga u toku!
U naselju Telepska dolina u Novom Sadu sinoć je izbio požar kada se na jednom parkingu zapalio automobil, ali je u pomoć gašenju vatre pritekao vatrogasac koji je bio van dužnosti.
- Automobil se zapalio i vatra je zahvatila ceo prednji deo vozila, dok je crni gusti dim kuljao. Vatrogasac, inače van dužnosti video je da gori vozilo i bez razmišljanja je počeo da gasi požar vodom iz hidranta - navodi naš sagovornik i dodaje:
- Požar je ubrzo lokalizovan uz njegove kolege vatrogasce, a na svu sreću vatra se nije proširila na druga vozila koja su bila parkirana pored.
Na Instagram profilu 192 može se videti i snimak kako automobil gori na parkingu. Dalja istragfa će utvrditi da li je požar podmetnut ili je u pitanju neki mehanički kvar koji je doveo do zapaljenja.