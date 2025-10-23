Slušaj vest

U naselju Telepska dolina u Novom Sadu sinoć je izbio požar kada se na jednom parkingu zapalio automobil, ali je u pomoć gašenju vatre pritekao vatrogasac koji je bio van dužnosti.

- Automobil se zapalio i vatra je zahvatila ceo prednji deo vozila, dok je crni gusti dim kuljao. Vatrogasac, inače van dužnosti video je da gori vozilo i bez razmišljanja je počeo da gasi požar vodom iz hidranta - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Požar je ubrzo lokalizovan uz njegove kolege vatrogasce, a na svu sreću vatra se nije proširila na druga vozila koja su bila parkirana pored.