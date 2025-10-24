Slušaj vest

"Nije baba s tobom sunce moje malo, sad si negde drugo. Nije nam se dalo. Srce moje malo, nevino i čisto. Brzo si me napustila dušo bakina, ostala sam te željna... Nikad te bajka tvoja neće prežaliti, nikad te baba zaboraviti neće anđele moj mali" - glasi tužna poruka koju je na društvenim mrežama objavila baka jednogodišnje devojčice koja je preminula pre 40 dana u Laćarku, inače majka M. S. (20) koja je nakon smrti ćerkice uhapšena.

Objavu bake preminule devojčice prati i njihova zajednička fotografija na kojoj poziraju nasmejnai. Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari, u kojima se može pročitati kako su svi ostali nemi na tragediju koja je potresla sve koji poznaju ovu porodicu.

Tužna objava bake preminule devojčice Foto: Društvene Mreže

Beba imala povrede od ranije

Pa da podsetimo, istraga jednogodišnja devojčica podlegla je povredama 11. septembra podlegla koje zadobila prilikom pada sa kućnih stepenica, 29. avgusta. Majka devojčice M. S. uhapšena je 22. septembra i to zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici i teško delo protiv opšte sigurnosti. Naime, majka preminule bebe je pod sumnjom da je odgovorna za stradanje bebe, jer su lekari navodno primetili da beba ima povrede i od ranije.

- Osumnjičenoj M. S., majci preminule bebe je nakon hapšenja sud odredio jednomesečni pritvor na predlog tužilaštva koje vodi istragu. Trenutno se i dalje radi na prikupljanju novih dokaza i izjava, s obzirom da do sada nisu saslušani svi svedoci u predmetu - navodi nezvanično naš izvor iz istrage i dodaje da je potrebno da se prikupe još neki dokazi kako bi se odličilo o podizanju optužnice protiv osumnjičene.

Osumnjičena M. S. Foto: Društvene Mreže

Nije bila kući

Nakon hapšenja, osumnjičena je, podsetimo, negirala da je nanela bilo kakve povrede ćerkici, a na dan kada je joj je dete palo niz stepenice navela je da nije bila kod kuće već na poslu, dok je njen nevenčani suprug izjavio da je tog dana on čuvao devojčicu. Međutim, istragu dodatno komplikuje, kako tvrdi sagovornik i to što su dosadašnji iskazi svedoka potpuno različiti i u suprotnisti jedan sa drugim.