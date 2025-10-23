Slušaj vest

Sudar dva automobila

- Dana 19. oktobra 2025. godine, oko 20 časova, na putu Požarevac - Veliko Gradište, u mestu Bratinac, na raskrsnici kod starog mlina, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i to marke "pežo 207", kojim je upravljao D. R. iz Maljurevca i vozilo marke BMW 320, kojim je upravljao sada pokojni V. M. iz Bubušinca. Posle kontaka ova dva vozila, putničko vozilo BMW 320 je sletelo u kanal ispod mosta. Tom prilikom smrtno je nastradao vozač BMW V. M. iz Bubušinca. Protiv odgovornog vozača biće podneta krivična prijava zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - navodi se u saopštenju OJT Požarevac za Kurir.

Kako smo ranije pisali, Veljko se survao s mosta u uzak prolaz između stambene zgrade i prolaza koji se nalazi do mosta. Zaglavio se. Komšije su opisale da je prizor bio jeziv i da su čuli jak udarac.

Zgrada se zatresla

- Užasna tragedija! Komšije kažu da se bukvalno zatresla zgrade kad je udario kolima. Jezivo. Taj prolaz je tako mali, širina kola. Na svu sreću, niko nije u tom trenutku bio u prolazu, inače bi ga vozilo priklještilo. Ekipa Hitne pomoći i policija odmah su došli na mesto nesreće. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali nažalost povrede koje je zadobio u udesu bile su smrtonosne. Akcija izvlačenja smrkanog BMW-a trajala je satima s obzirom na to da je prolaz jako uzak, pa su radnici sa dizalicom morali da ga izvlače. U jednom trenutku se i zaglavio u tom prolazu - naveli su oni ranije.