U spektakularnoj akciji Službe za borbu protiv droga, pripadnici policije uhapsili su Safeta B. (52), državljanina Srbije rođenog u Turskoj, zbog sumnje da je učestvovao u trgovini narkoticima.

Tokom dobro koordinisane akcije, pripadnici policije su zaplenili 5,5 kilograma heroina, čija se vrednost na crnom tržištu procenjuje na oko 200.000 evra.

Foto: Mup

Prema saznanjima iz istrage, droga je pronađena u automobilu kojim je osumnjičeni upravljao, a sumnja se da je bila namenjena uličnoj prodaji.

- Droga je bila pažljivo sakrivena u delovima vozila, sumnja se da je bila namenjena za dalju prodaju. Pored heroina, zaplenjeno je i vozilo osumnjičenog u kom je droga bila - potvrđeno je Kuriru.

Foto: Mup

Protiv Safeta B. podneta je krivična prijava zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje nastavlja istragu.

Inače, ova zaplena heroina se smatra jednom od većih u poslednjih nekoliko meseci, a tim povodom oglasio se i Ivica Dačić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova.

Ivica Dačić Foto: Marko Karović

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, zaplenili su u Beogradu oko 5,5 kilograma heroina i uhapsili S. B. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je navedenu opojnu drogu pronašla pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, kao i njegovog automobila - navodi u saopštenju i dodaje: