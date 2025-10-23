ZAPLENJENA DROGA VREDNA PREKO 200.000 EVRA: Policija uhapsila osumnjičenog, u autu i stanu mu nađeno 5,5 kg heroina! (Foto)
U spektakularnoj akciji Službe za borbu protiv droga, pripadnici policije uhapsili su Safeta B. (52), državljanina Srbije rođenog u Turskoj, zbog sumnje da je učestvovao u trgovini narkoticima.
Tokom dobro koordinisane akcije, pripadnici policije su zaplenili 5,5 kilograma heroina, čija se vrednost na crnom tržištu procenjuje na oko 200.000 evra.
Prema saznanjima iz istrage, droga je pronađena u automobilu kojim je osumnjičeni upravljao, a sumnja se da je bila namenjena uličnoj prodaji.
- Droga je bila pažljivo sakrivena u delovima vozila, sumnja se da je bila namenjena za dalju prodaju. Pored heroina, zaplenjeno je i vozilo osumnjičenog u kom je droga bila - potvrđeno je Kuriru.
Protiv Safeta B. podneta je krivična prijava zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje nastavlja istragu.
Inače, ova zaplena heroina se smatra jednom od većih u poslednjih nekoliko meseci, a tim povodom oglasio se i Ivica Dačić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, zaplenili su u Beogradu oko 5,5 kilograma heroina i uhapsili S. B. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je navedenu opojnu drogu pronašla pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, kao i njegovog automobila - navodi u saopštenju i dodaje:
- S. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu - izjavio je ministar Dačić.