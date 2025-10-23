Slušaj vest

Pripadnici Uprave saobraćajne policije, danas oko 9.30 časova, presretačem su zaustavili i isključili iz saobraćaja N. P. (45), koji je na državnom putu Pančevo-Kovačica upravljao motociklom marke „dukati“ brzinom od 196 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Protiv vozača motocikla biće podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Od početka oktobra ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su 1.800 prekršaja, od čega 15 prekršaja nasilnička vožnja.

