Slušaj vest

U velikoj akciji u kojoj je policija u Srbiji uhapsila 10 pripadnika vračarske kriminalne grupe na čelu sa Nikolom Vušovićem zvanim Džoni sa Vračara, u Španiji su lisice stavljene Aleksandru Ostojiću (28) i Veljku Miloševiću (34), saznaje nezvanično Kurir.

- Ostojić se već nalazi na optužnici protiv takozvanog vračarskog klana kom se sudi za likvidacije Aleksandra Halabrina, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Šarca i on je bio u bekstvu. Prema navodima optužnice, on je imao ulogu u pripremi ubistva Halabrina, koji je inače bio drug vođe navijača Nenada Alajbegovića Alibega i sada se sumnjiči i za učešće u planiranju njegovog ubistva - podseća sagovornik Kurira.

Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Podsetimo, pripadnici kriminalnog klana koji su juče uhapšeni sumnjiče se za ubistva Vladimira Popovića Popa, Vladimira Kostića Kostura, kao i tri pokušaja ubistva Alibega.

- Halabrin je ubijen u vreme dok je Alibegović koji je bio ranjen u januaru 2020. bio u bolnici. Istovremeno, "vračarci" su priprmali likvidacije Halabrina i Alajbegovića. Iz dokaza proizilazi da su i jednog i drugog nameštalle krtice, odnosno njihovi "prijatelji" koji su bili saradnici vračarskog klana - objašnjava naš sagovornik.

Na jednoj od fotografija ubijenog Halabrina, koja je već izvedena kao dokaz u sudnici, vidi se mrtav mladić na podu s kesom na glavi, a na slici je i ruka s hirurškim rukavicama koja pokazuje tri prsta.

Interesantno je da se na snimku hapšenja Ostojića i Milioševića u Španiji, na snimku hapšenja vidi kako dok policajci vode jednog od njih, obučenog u zelenkasti duks, sa kapuljačom na glavi, on drži ruke s lisicama iza leđa i pokazuje tri prsta.

Hapšenje pripadnika klana Foto: Printcreen/Youtube

- Sa podignuta tri prsta često se slikao i sam vođa klana Nikola Vušović i fotografije slao pripadnicima preko Skaja - dodaje sagovornik.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

U Barseloni su, kako je Kurir pisao, prošle godine uhapšeni i odbegli Nikola Vušović i optuženi pripadnik klana Nikola Filipović.

- Vušoviću su lisice stavljene 22. oktobra u Barseloni. Policajci su ga locirali i pratili danima, a u trenutku hapšenja imao je više lažnih identiteta i potpuno je promenio lični opis. Ubrzo posle Vušovića, uhapšen je i Nikola Filipović, koji je bio zadužen za "kontranadzor" nad Vuševićem, kako bi eventualno otkrio ukoliko im policija uđe u trag. Pre nego što bilo gde vođa klana krene, navodno je proveravao da li je prisutan neko "sumnjiv" - objašnjava izvor Kurira.