Slušaj vest

Šesnaestogodišnji, učenik jedne srednje škole, primljen je danas u Univerzitetski klinički centar u Beogradu sa povredama glave, nakon što ga je navodno napala grupa od tri NN lica.

Kako se saznaje, jeziv napad dogodio se danas u prostorijama škole koju tinejdžer pohađa, a prema saznanjima, napala su ga trojica maloletnih dečaka koji se tu ne školuju.

Kako se saznaje, napad se dogodio tokom prepodnevne smene, a sve se odigralo van vidokruga nastavnika. Napadači su, kako se sumnja, ušli u objekat bez dozvole i fizički nasrnuli na tinejdžera,udarajući ga, kako je naveo, čekićem po glavi.

Učeniku je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača i utvrđivanju motiva ovog jezivog napada.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja.