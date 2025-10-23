ČEKIĆEM UDARALI DEČAKA (16) PO GLAVI U BEOGRADU: Strašni detalji incidenta u Srednjoj medicinskoj školi, policija intenzivno radi na identifikaciji napadača
Šesnaestogodišnji, učenik jedne srednje škole, primljen je danas u Univerzitetski klinički centar u Beogradu sa povredama glave, nakon što ga je navodno napala grupa od tri NN lica.
Kako se saznaje, jeziv napad dogodio se danas u prostorijama škole koju tinejdžer pohađa, a prema saznanjima, napala su ga trojica maloletnih dečaka koji se tu ne školuju.
Kako se saznaje, napad se dogodio tokom prepodnevne smene, a sve se odigralo van vidokruga nastavnika. Napadači su, kako se sumnja, ušli u objekat bez dozvole i fizički nasrnuli na tinejdžera,udarajući ga, kako je naveo, čekićem po glavi.
Učeniku je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.
Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača i utvrđivanju motiva ovog jezivog napada.
Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja.
Kurir.rs/Telegraf