Slušaj vest

Devojka Mina M. je tragično utopila pre 40 dana kod rta Veslo na Luštici u Crnoj Gori, i to dok se na jednoj steni fotografisala sa prijateljicom. Na društvenim mrežama sada se mogu pročitati brojni tužne poruke gde prijatelji i dalje ne mogu da veruju da je na takav način izgubila život.

Devojka iz Vrnjačke Banje, 11. septembra bila je sa prijateljicom na crnogorskom primorju, tačnije na Luštici, a do same nesreće došlo je kada su je povukli talasi tokom fotografisanja. Naime, iako je njena drugarica brzo reagovala i za njom se odmah krenulo u potragu, nažalost, stigle su tužne vesti - njeno telo je izvučeno iz Jadrana.

Tuga ne prolazi

Poginula devojka Mina M. Foto: Društvene Mreže

"Mina, tuga za tobom ne prolazi. Hvala ti što si bila pravi, odan i veran prijatelj, vredan divljenja", "Neka naša zvezda počiva na nebu u najlepšem društu", "Neka te nađeli čuvaju, a mi ćemo te čuvati od zaborava", "Nećemo nikada dozvoliti da ostaneš zaboravljena, jer ti si vredna svakog pomena", "Tvoj duh je i dalje među nama, nikad prežaljena" - samo su neki komentari koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Inače, kako smo ranije pisali, vremenski uslovi tog dana bili us jako loši pa je bilo nemoguće isplovljavanje iz Bokokotorskog zaliva, pa samim tim ni telo devojke iz Vrnjačke Banje nije odmah izvučeno na obalu. U potrazi za njeni telo uključena je bila i avio-helikopterska jedinica za osmatranje iz vazduha, Uprava pomorske sigurnosti sa svojim plovilima i ronilački timovi za pretragu terena pod vodom.

Njeno telo pronađeno i pored svih napora nešto manje od 24 sata nakon utapanja, u hrvatskim vodama, između Prevlake i Cavtata, nakon što su jake struje odnele njeno telo.

Veliko dete

Posle nesreće za medije je govorila jedna od njenih sestara koje su jako teško podnele vest o gubitku.