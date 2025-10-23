Slušaj vest

Marka Đorđevića, zvanog Markeđani (38), koji je uhapšen u Dubaiju, kako Kurir saznaje, policija je zatekla u luksuznom stanu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako Kurir saznaje, Đorđević i Aleksandar Ostojić, koji je uhapšen u sklopu iste policijske akcije u Španiji, sumnjiče se da su organizovali ubistvo vođe navijača Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, kao i paljenje jednog lokala u Beogradu.

Nenad Alajbegović Foto: Privatna Arhiva, Facebook/RUDAR 7

Đorđeviću su lisice stavljene u sklopu velike akcije protiv organizovanog kriminala koja je juče sprovedena i širom teritorije Srbije. Kako je saopšteno iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, sedam osoba je uhašeno u Srbiji i još dve u Španiji.

- Đorđević se sumnjiči da je ubistvo Alajbegovića organizovao u vreme dok je bio u zatvoru u Pančevu i to preko Ostojića i još nekoliko osoba čiji se identitet utvrđuje - otkriva izvor Kurira iz istrage.

Podsetimo, javnost je poslednji put čula za Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestsvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.

Uhapšeni Đorđević Foto: Društvene Mreže

Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom. Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge.

- Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da ih locira na aerodromu u Milanu identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu. Potom je praćen kombi čije je krajnje odredište bilo Kan. Na taj način je idnetifikovana vila u kojoj je boravio s porodicom tokom letnjeg odmora - preneli su tada italijanski i francuski mediji koji su izveštavali o ovom hapšenju.

Hapšenje Đorđevića u Dubaiju izvedeno je u sklopi akcije hapšenja pripadnika takozvanog vračarskog klana. Oni se, kako je saopšteno iz tužilaštva dovode u vezu sa dva ubistva, od kojih je jedno likvidacija Vladimira Popovića Popa 2018. u Beogradu.

Edita Foto: Printscrean